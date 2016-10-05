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Başkent’te trafik kazası: 1 ölü

Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye açılan bir kişiye otomobil çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Başkentte trafik kazası: 1 ölü

05 Ekim 2016 07:56

Kaza saat 23.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara-Eskişehir Karayolu üzerinde Kızılay istikametine doğru seyretmekte olan Nazım Demirkoparan’ın idaresindeki 06 HC 4204 plakalı otomobil, Bayındır Hastanesi'nin önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Erdal Demir’e (53) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen Demir’in elindeki alkol şişeleri ise yol üzerine savruldu. Kazanın üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi intikal etti. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmaması için Ankara-Eskişehir Karayolu üzerine trafik önlemleri aldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: Başkent, trafik kazası


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