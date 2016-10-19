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Başkent’te trafik kazası: 1 ölü

Ankara’da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Başkentte trafik kazası: 1 ölü

19 Ekim 2016 00:24

Kaza, saat 20.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Etlik Caddesi üzerinde Ulus istikametine doğru seyretmekte olan Ahmet Ü. idaresindeki 06 AB 7767 plakalı minibüs, Dışkapı Köprüsü’nün 200 metre ilerisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Baki Kaya’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ilgililere haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık çalışanları, yaptıkları ilk incelemelerin ardından Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmaması için yol üzerinde önlem alırken, sürücü gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Musa Erdoğan 

Etiketler: 1 ölü, Başkent, trafik kazası


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