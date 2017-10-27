Başkent'te trafik kazası: 1 ölü!

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Ankara-Kırıkkale karayolu üzeri Gökçeyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Kazım Sarıkaya idaresindeki 06 FF 1629 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Hüseyin Kalkan idaresindeki 06 KA 2849 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun sürücüsü Sarıkaya şoför kabininde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Sarıkaya’yı itfaiye ekipleri savcının gelmesinin ardından bulunduğu yerden çıkardı. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Cem Geçim