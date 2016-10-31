Kaza, saat 03.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Mamak istikametine doğru seyreden Ömer Ekici’nin idaresindeki 06 BP 0213 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 DAF 95 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 BP 0213 plakalı kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu ilgililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekici’ye ilk yardımda bulundu. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri aldı.

Polisin kaza hakkında incelemesi sürüyor.

Caner Ünver