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Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir şirkete ait olduğu öğrenilen kamyonetin sol şeritten hızla çıkan araca çarpmasıyla 2 kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

01 Kasım 2016 08:52

Kaza akşam saatlerinde Gölbaşı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şehit Selami Atabey Caddesi istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Semih Çetin (32) idaresindeki 06 FL 003 plakalı kamyonet, sol kavşaktan hızla çıkan Mehmet Aksoy (29) yönetimindeki 34 TD 7807 plakalı araca çarpması sonucunda kamyonet devrilerek orta refüjde yer alan elektrik direklerini yıkarak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücü Semih Çetin'i Ankara Gazi Hastanesi'ne, diğer araçta yaralanan Mehmet Aksoy'u Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine tedavileri yapılmak üzere kaldırıldı. Emniyet ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri alırken, yaralanan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaza hakkında inceleme başlattı. 

Ayşe Üngör


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