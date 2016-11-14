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Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

14 Kasım 2016 17:49

Kaza, saat 15.30 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyreden Ferhat A. yönetimindeki 06 AU 9618 plakalı araç, 17 RF 559 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıkarak 06 FT 4677 plakalı araca çarptı. 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: Başkent, trafik kazası


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