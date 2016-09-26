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Başkent’te trafik kazası: 3 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


26 Eylül 2016 16:04

Edinilen bilgiye göre, Çubuk’a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Gümüş ve İzzet Begoviç Cadde'lerinin birleştiği kavşakta meydana gelen kazada Gülay Büyüklü idaresindeki 34 RB 2055 plakalı otomobil ile Yetkin Atasoy yönetimindeki 55 ADV 98 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Lina ve Asuman Büyüklü ile Yetkin Atasoy yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

 Neslihan Demirer

Etiketler: Başkent, trafik kazası


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