Kaza, saat 04.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus istikametine doğru seyretmekte olan İlhami Ayyıldız’ın hakimiyetindeki 06 DP 2994 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Caddesi üzerinden Maltepe istikametine giden Orhan Çetinay’ın idaresindeki 06 T 5014 plakalı ticari araca, Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi kesişiminde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 06 T 5014 plakalı araç sürüklenerek orta refüjde bulunan yeşil alana çıktı. Sürüklenen aracın içinde bulunan Orhan Çetinay ve Recep Kamil Oran ile 06 DP 2994 plakalı otomobilin sürücüsü İlhami Ayyıldız yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti. İtfaiye ekipleri, sıkışan taksi şoförü Çetinay’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri diğer yaralıları ambulanslara alarak ilk yardımda bulundu. İtfaiye erlerinin araç içinden çıkardığı Çetinay, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa alındı. Yaralılar ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere Ankara’nın çeşitli hastanelerine kaldırıldı.

Bölgede kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağladığını söyleyen kazanın görgü tanığı Muhammed Ahretlik, “Kırımızı ışıkta bekliyordum ben kamyonetle. Birden yanımdan hızlı bir şekilde geçti. Zaten zikzak çizerek geliyordu. Ondan sonra geldi, taksiye vurdu. Ben de aracımı aşağıya park ettim. Kazayı görünce afalladım. Biz kağıt topluyoruz burada, hurdacılık yapıyoruz. Devamlı burada olduğumuz için görüyoruz, bu tür kazalar denk geliyor. Yaralıları görmedim ama 3, 4 yaralı vardı, herhalde” diye konuştu.

Bölgedeki ticari taksi şoförlerinden Mehmet Evler, “Taksiciyiz biz, ticari aracın halini görüyorsunuz. Biz her gün evden çıkarken kefenle çıkıyoruz. Adam alkolü artı kırmızı ışığı ihlal ediyor. Meslektaşımızı ne hale getirmiş. Yazıktır, adam burada evine ekmek götürecek, çoluğu çocuğu var, bekleyeni var” ifadelerini kullandı.

Caner Ünver - Onur Emre Durak