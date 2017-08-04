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Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkarak yön tabelasına çarpan kamyonette sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

04 Ağustos 2017 07:11

Kaza gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Kızılay istikametinde seyreden 06 MMP 57 plakalı kamyonet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının direğine çarptı. Çarpanın şiddetiyle hurda yığınına dönen kamyonetteki, 3 kişi sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin meşakkatli çalışması sonucu kurtarılan yaralılara sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. Sedyeyle ambulanslara taşınan yaralılar, daha sonra tedavi edilmek üzere Ankara’nın çeşitli hastanelerine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kamyonetten sızan motor yağı ve mazot bulvar üzerine yayıldı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolun mazotla kaplanan kısmını trafiğe kapattı. 

Caner Ünver


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