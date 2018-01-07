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Başkent’te trafik kazası: 6 yaralı !

Başkent’te 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 6 yaralı !

07 Ocak 2018 20:32
Başkent’te trafik kazası: 6 yaralı ! - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Bulvarı’ndan Samsun yolu istikametine seyir halinde olan 06 JZ 834, 41 YL 114 ve 06 UG 028 plakalı otomobiller, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmında büyük bir hasar oluşan 06 UG 028 plakalı otomobilde bulunan 6 kişi araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı fark eden diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 1’i çocuk toplam 6 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere gönderildi.

Kaza sonrası Mevlana Bulvarı’nda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde verildi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda kaza yapan araçların çekilmesiyle birlikte trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Musa Erdoğan
 

 

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