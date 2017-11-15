Başkent'te ulaşım 24 saate çıkarıldı

17 Kasım Cuma akşamından itibaren ulaşımda otobüslerin 24 saat çalışacağı bilgisini veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Saat 02.00'ye kadar normal servisler yapılacak, 02.00'den sonra da 06.00'ya kadar birer saat arayla devam edecek. 06.00'da zaten tekrar normal seferler başlamış oluyor" açıklamasında bulundu.

Uygulamanın yoğunluk olan hatlarda yapılacağını ifade eden Tuna, yaklaşık 380 sefer yapılarak bu uygulama ile vatandaşların yüzde 90'ına hitap edileceğini ve büyük bir ferahlık getireceğini kaydetti. Metro seferlerinin de saat 01.00'a kadar devam edeceğini belirten Başkan Tuna, metro trenleriyle gece çalışan eski trenlerin uyumu konusunda bir çalışma yapıldığını, çalışmanın tamamlanmasının ardından metrolarında sabaha kadar hizmet vereceğini belirterek, "Metrolarda araç ihtiyacımız var, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yeni vagonlar aldıktan sonra 2018'in Mayıs, Haziran aylarında metrolar da sabaha kadar çalışacak" şeklinde konuştu.

Ulaşım 24 saate çıkınca oluşabilecek güvenlik önlemlerine de değinen Tuna, bu konuda emniyetin 24 saat güvenlik hizmetlerine devam ettiğini aktardı.

Yağmur Yıldız

