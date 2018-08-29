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Başkent’te uyuşturucu çetesine darbe: 11 gözaltı

Ankara’nın Güdül İlçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Başkentte uyuşturucu çetesine darbe: 11 gözaltı

29 Ağustos 2018 19:09

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güdül ilçesi mülki sınırları içinde icra edilen araştırma, soruşturma sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların adresinde yapılan aramalarda; 300 gram kubar esrar, 184 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 30 adet tabanca mermisi, 6 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 5.56 mm çapında piyade tüfeği fişeği,1 adet hassas terazi, 6 adet telefon, 6 adet sim kartı ile Esrar imalat ve paketlemesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 11 şahsın 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Ayşe Üngör

 

 

 

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