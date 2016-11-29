Ankara Valiliği, 26 Kasım 2016 günü saat 08.50 sularında Altındağ ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 5 poşet halinde toplam 5 bin 330 gram uyuşturucu esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 35 TL paranın ele geçirildiğini bildirdi.

Yakalanan şüpheli C.S’nin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı belirtildi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yaparak haksız kazanç elde eden, bu uyuşturucu maddelerle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye, hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olur ise iştirak eden şüphelilerle mücadele, Valiliğimizce etkin ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Uğur Kan Yüksek