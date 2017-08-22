Başkentte uyuşturucu operasyonu: 80 gözaltı

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 13 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında 36 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 32 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 43 şüpheliye uyuşturucu bulundurma veya kullanma, 5 şahsa ise diğer suçlardan işlem yapıldı. Olaylarla ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 51’i cumhuriyet savcısının talimatıyla Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü’nden salıverilirken, 20’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 9 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyonlar kapsamında ayrıca, 259 gram esrar, 301 gram eroin, 10 gram kokain, 190 adet sentetik ecstasy hap, 170 gram shunk, 2 gram metamfetamin, 7 bin 818 adet sentetik hap, 4 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 20 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 390 TL ve 100 avro ele geçirildi.