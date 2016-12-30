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Başkent’te vatandaşlar yolda kaldı

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerden kimisi yolda kaldı, kimisi de zincir takmak zorunda kaldı.

Başkentte vatandaşlar yolda kaldı

30 Aralık 2016 12:25
Başkent’te vatandaşlar yolda kaldı - Tıkla İzle

Başkent’te sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ankara Valiliği tarafından okullar 1 gün tatil edilmesine rağmen trafikte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bağlıca Bulvarı'nı kullanarak iş yerlerine ulaşmaya çalışan sürücülerden bir kısmı yolda kaldı. Zorunlu kış lastiği takma uygulamasını dikkate almayan ve yanında zincir bulundurmayan sürücüler, yoğun kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde ilerleyemedi. Bağlıca Bulvarı’nda yaşanan aksaklıklar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına yoldan geçen vatandaşlar yetişti. Kimi sürücüler de ilerleyemediği için arabasını sağa çekip beklemeyi tercih etti. Kaygan yol nedeniyle ilerleyemeyen belediye otobüsü şoförü ise, yolcularını bir diğer otobüse yönlendirdi. Yolda kalan vatandaşlar, kar küreme ve tuzlama çalışmasının yapılmamasından şikayetçi oldu.  

İlker Turak

Etiketler: Başkent, yolda kalma


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