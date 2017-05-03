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Başkent’te yangın paniği!

Ankara’da mobilyacılar sitesi içinde bulunan 3 katlı binada çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Başkentte yangın paniği!

03 Mayıs 2017 08:43
Başkent’te yangın paniği! - Tıkla İzle

Olay, saat 03.30 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ulubey Mahallesi Alıç Sokak üzerindeki üç katlı binanın giriş katında bulunan cep telefonu mağazasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üst katlarındaki mobilya atölyelerine de sirayet etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinin demir kepenklerinden dolayı alevlere ulaşmaktan güçlük çeken itfaiye erleri, balyozla kapıları kırarak olaya müdahale etti. Bir yandan yangını kontrol altına alma çalışması yapan itfaiye erleri, bir yandan da binada mahsur kalanların olma ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, alevlerin diğer binalara sıçramasına engel olmak için durumu TEDAŞ yetkililerine bildirdi. Kısa sürede olay yerinde gelen TEDAŞ ekipleri, civardaki elektrik panolarını kapattı.

Vinç yardımıyla üst katlardaki alevlere de müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ardından bina kullanılamaz hale gelirken, binanın boş olması sayesinde can kaybı veya yaralanma olmadı.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.  

Caner Ünver - Musa Erdoğan
 

Etiketler: Başkent, panik, yangın


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