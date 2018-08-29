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Başkent’te yangın ve patlama paniği

Başkent’te bir apartmanda meydana gelen yangında 1 kişi yaralanırken, ara ara meydana gelen patlamalar vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Başkentte yangın ve patlama paniği

29 Ağustos 2018 20:19

Yangın, akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Seyranbağları Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başçavuş Sokak’taki 4 katlı binanın 2’nci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler tüm daireyi sararken, yangını fark eden apartman sakinleri, can havliyle kendilerini dışarıya atmaya başladı. Yangın nedeniyle evde ara ara patlamalar da meydana gelmeye başladı. Patlama ve yangın nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye erleri hemen yangına müdahale etmeye başladı. Bir yandan alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da apartmanın en üst katında mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye başladı. Vatandaşlara korkulu anlar yaşatan yangın, itfaiye erlerinin çalışmaları neticesinde söndürülürken, yangın nedeniyle yaralanan 1 kişi tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. 

Olayın görgü tanığı vatandaşlar, binadan önce alevler yükseldiğini ardından da patlama sesleri duyduklarını belirtti. Büyük panik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, 1 kişinin yangın nedeniyle yaralandığını gördüklerini, mahsur kalan vatandaşların da itfaiye ekiplerince kurtarıldığını anlattı.

Abdullah Sarica - Musa Erdoğan 

 

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