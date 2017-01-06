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Başkent'te yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde çöp poşetine sarılı bir bebek cesedi bulundu.

Başkentte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

06 Ocak 2017 10:53

Olay, dün akşam Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Çınar Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokakta oynayan çocuklar siyah çöp poşetini fark etti. Çocuklar tarafından açılan poşetteki bebek cesedi yere düştü. Cesedi gören çocuklar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yeni doğmuş olduğu tahmin edilen bebeğin öldüğünü tespit etti. Öte yandan cinsiyetinin kız olduğu öğrenilen bebeğin kollarının kesildiği belirtildi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Hamza Kabasakal
ANKARA


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Toplam Yorum (1)

  • : 06 Ocak 2017, Cuma 11:34
    01
    bunu yapanlar sorgulanmadan halkin eline verilip linc edilecek
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