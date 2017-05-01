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Başkent’te yoğun önlem

Başkent’te çeşitli konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının Kolej Meydanı’nda gerçekleştireceği 1 Mayıs kutlamaları öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Başkentte yoğun önlem

01 Mayıs 2017 11:30

Başkent’te Kolej Meydanı’nda DİSK, KESK gibi konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları öncesi polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kolej Meydanı’na çıkan yollar kamyon ve TOMA’larla kesilerek araç trafiğine kapatılırken, giriş noktalarına x-ray cihazları kuruldu. Dikimevi’nden Kolej Meydanı’na kadar olan güzergah bariyerlerle kapatıldı. Köpeklerle miting alanında ve yakın bölgelerde aramalar yapıldı. Alanda toplanmalar başlarken polisler vatandaşları ve çantalarını didik didik arayarak meydana aldı.

Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan 

Etiketler: 1 mayıs, ankara, güvenlik


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