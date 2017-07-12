Başkent’te yol kenarında kağıt toplayan genç, otomobilin altında kaldı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Atatürk Bulvarı üzerinde Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin önünde kağıt toplayan bir genç, arkadan gelen plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarpması üzerine yol kenarına yığıldı. İddialara göre; kazanın ardından panikleyen sürücü, aracına binerek kaza yerinden kaçtı.

Kazaya şahit olan Ankara Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, 122 acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa süre kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın görgü tanıklarından bilgi alan polis ekipleri, kaçan aracın yakalanması için çalışma başlattı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan

