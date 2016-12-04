Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Başkentten döviz bozdurma kampanyasına tam destek

Başkentten döviz bozdurma kampanyasına tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dövizlerinizi bozdurun” çağrısı sonrası Başkentli vatandaşlar döviz bürolarına akın etti.

Başkentten döviz bozdurma kampanyasına tam destek

04 Aralık 2016 11:08
Başkentten döviz bozdurma kampanyasına tam destek - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı “Dövizlerinizi bozdurun” çağrısı üzerine yastık altındaki dolar ve eurolarını çıkaran Başkentliler, döviz bürolarına koştu. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek olmak için ellerindeki dövizleri az çok demeden bozdurduklarını belirttiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla döviz bozdurmaya geldiğini belirten Muhammed Halis, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 10 dolarımız vardı onu bozdurduk. Damlaya damlaya göl olur hesabı. Bu vatan hepimizin vatanı, sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“ARTIK YASTIKLARIN ALTINDAN ÇIKARIYORUZ YEŞİLLİKLERİ”

Başka bir vatandaş ise, “Tabii ki Cumhurbaşkanımızın çağrısından dolayı bozdurdum. Artık yastıkların altından çıkarıyoruz yeşillikleri. Kendisini çok seviyorum. İnşallah ülkemize daha güzel şeyler yapacak. Memleketimiz ivme kazandı. İnşallah hedef 2023 diyoruz” şeklinde konuştu.

Nihan Damar isimli başka bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine elindeki dövizleri bozdurduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Hem Cumhurbaşkanının çağrısından dolayı hem de artık kimin ihtiyacı yok ki paraya. Deli gibi döviz, altın bozdurma peşinde koşuyoruz. Anı anına rakamlar değişiyor. Takip etmek zorunda kalıyoruz. ‘Faizler yükselmeyecek’ dedi dün Cumhurbaşkanı, onu bekliyoruz.”


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç