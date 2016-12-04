Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı “Dövizlerinizi bozdurun” çağrısı üzerine yastık altındaki dolar ve eurolarını çıkaran Başkentliler, döviz bürolarına koştu. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek olmak için ellerindeki dövizleri az çok demeden bozdurduklarını belirttiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla döviz bozdurmaya geldiğini belirten Muhammed Halis, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 10 dolarımız vardı onu bozdurduk. Damlaya damlaya göl olur hesabı. Bu vatan hepimizin vatanı, sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“ARTIK YASTIKLARIN ALTINDAN ÇIKARIYORUZ YEŞİLLİKLERİ”

Başka bir vatandaş ise, “Tabii ki Cumhurbaşkanımızın çağrısından dolayı bozdurdum. Artık yastıkların altından çıkarıyoruz yeşillikleri. Kendisini çok seviyorum. İnşallah ülkemize daha güzel şeyler yapacak. Memleketimiz ivme kazandı. İnşallah hedef 2023 diyoruz” şeklinde konuştu.

Nihan Damar isimli başka bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine elindeki dövizleri bozdurduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Hem Cumhurbaşkanının çağrısından dolayı hem de artık kimin ihtiyacı yok ki paraya. Deli gibi döviz, altın bozdurma peşinde koşuyoruz. Anı anına rakamlar değişiyor. Takip etmek zorunda kalıyoruz. ‘Faizler yükselmeyecek’ dedi dün Cumhurbaşkanı, onu bekliyoruz.”