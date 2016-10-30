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Basketbol antrenöründen sahada evlenme teklifi

Boluspor Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ahmet Özbay, takımın Adanaspor karşılaşması sonrasında kız arkadaşını sahanın ortasına davet ederek alkışlar arasında evlenme teklif etti.

Basketbol antrenöründen sahada evlenme teklifi

30 Ekim 2016 15:44
Basketbol antrenöründen sahada evlenme teklifi - Tıkla İzle

1 aydır birlikte olduğu Bolu Belediyespor’da Halkla İlişkiler Sorumlusu kız arkadaşı Rana Koçak’a sürpriz evlenme teklifi düzenlemek isteyen Boluspor Yardımcı Antrenörü Ahmet Özbay, teknik heyet ve basketbolcular ile maç öncesinde anlaşarak Türkiye Erkekler Basketbol 2’nci Lig A Grubunda Adanaspor ile oynanacak maçın kazanılması durumunda sahanın ortasında evlenme teklifi etme kararı aldı.

Boluspor Basketbol takımı Adanaspor’u kendi sahasında 70-67 yenerken, Ahmet Özbey maç sırasında büyük heyecan yaşadı. Maçın sona ermesinin ardından Özbey, kız arkadaşını sahaya davet etti. Basketbolcular ise formalarını değiştirerek üzerinde Rana ve Ahmet yazan tişörtleriyle sahaya girdi. Büyük şaşkınlık yaşayan Rana Koçak’ın önünde diz çökerek evlenme teklif eden Ahmet Özbey, kız arkadaşının evlenme teklifini kabul etmesi sonrasında parmağına yüzüğü taktı. Taraftarlar ve basketbolcular çifti dakikalarca alkışladı.

Boluspor Basketbol takımı Yarımcı Antrenörü Ahmet Özbay, "Maçı kazanmasaydık böyle bir organizasyon yapamayacaktık. Her şeyi önceden planladık. Önce takımıma çok teşekkür ediyorum. Dev adam diyoruz, hepsinin kocaman yürekleri var. Beni kırmadılar. Onlara teşekkür ediyorum. Teklifimi kabul ettiği için hayat arkadaşıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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