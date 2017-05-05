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Basketbol maçında arbede: 2 yaralı

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) çeyrek final serisi 3. maçında Bursaspor Durmazlar, Afyon Belediyespor’u 67-57 mağlup etti. Mücadelenin bitimine 1.01 dakikalık bir süre kala Afyon Belediyespor taraftarları rakip takım oyuncularına koltuk ve yabancı madde fırlattı. Yaşanan olaylarda 2 kişi yaralandı.

Basketbol maçında arbede: 2 yaralı

05 Mayıs 2017 10:45

Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadelede Bursaspor Durmazlar ilk çeyreği 20-11 önde kapattı. İkinci periyotta özellikle hücumda etkinliğini artıran Bursaspor Durmazlar, ilk yarıyı 28-21 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan Bursaspor Durmazlar, 50-31’lik skorla periyodu önde geçti. Maçın son periyodunda da bitime 1.01 dakikalık bir süre kala taraftarlar Bursaspor Durmazlar takım oyuncularına koltuk ve yabancı madde fırlattı. Tribünlerden atılan yabancı maddeler Bursaspor Durmazlar takımı masörü Şeref Köse’ye ve yedek kulübesinde bulunanlara isabet etti. Başından yaralanan Masör Şeref Köse takım oyuncuları ve sağlık görevlileri tarafından soyunma odasına alındı. Soyunma odasında tedavisi yapılan kösenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sosyal medyada Bursaspor Durmazlar taraftarları yaşanan olaylara tepki gösterdi.
Olaylı maçta Bursa Durmazlar, 67-57'lik skorla mücadeleden galip ayrıldı. 

Ahmet Hamzaçebi

Etiketler: basketbol maçı


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