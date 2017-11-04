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Basketbol maçında yumruklar konuştu!

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor Takımı, Mersin Basketbol Takımı’nı konuk ederken, taraftarlar arasında çıkan yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı ve 2 kişi de göz altına alındı.

Basketbol maçında yumruklar konuştu!

04 Kasım 2017 18:50

Edremit Spor Salonu’nda başlayan maç, Mersin Basketbol Takımı’nın üstünlüğüyle devam ederken, karşılaşmanın son dakikalarında tribünde kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirlerine giren taraftarlar, polisin müdahalesine rağmen kavgayı bırakmadı ve polis memurları biber gazı kullandı. Karşılaşmanın hakemleri maça ara verdi ve yeterli güvenlik sağlanmadığı gerekçesiyle soyunma odasına gidildi. Gürespor Takımı’nın teknik ekibi, kavgayı durdurmak için mücadele etti.

Mersin takımı oyuncularından birinin akrabalarının da karıştığı söylenen kavgada 2 kişi yaralanarak, sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kavgaya karışan 2 kişi de gözaltına alınıp polis merkezine sevk edildi. Biber gazından etkilenen taraftarlar kendilerini salonun dışına attı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Spor salonuna sevk edilen çok sayıda polis ekibi güvenliği sağladıktan sonra hakemler karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi. Karşılaşma 73-71 Mersin Basketbol Takımı’nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Müjgan Özbek

 

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