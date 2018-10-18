İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Basketbolcu Zaza Enden tutuklandı

Basketbolcu Zaza Enden tutuklandı
Basketbolcu Zaza Enden tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘suç örgütüne üye olmak’ suçundan Rize’de yakalanan basketbolcu Zaza Enden tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ‘suç örgütü üyesi olmak' suçundan aranan basketbolcu Zaza Enden'in İstanbul'da yaşadığı tespit edildi. Antalya polisi durumu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarını genişleten ekipler, Zaza Enden'i Rize'de yakalayarak Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen Basketbolcu Zaza Enden, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Sadık Kahraman
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.