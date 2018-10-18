Basketbolcu Zaza Enden tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ‘suç örgütü üyesi olmak' suçundan aranan basketbolcu Zaza Enden'in İstanbul'da yaşadığı tespit edildi. Antalya polisi durumu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarını genişleten ekipler, Zaza Enden'i Rize'de yakalayarak Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen Basketbolcu Zaza Enden, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman

