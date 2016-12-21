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Basketbolun en iyileri parkeye çıkıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin yıldızlarını ‘Parkenin Sihirbazları’ konseptiyle spot ışıklar altına almaya hazırlanan Spor Toto All-Star 2017’de oylama heyecanı başladı. Basketbolseverler, internet üzerinden düzenlenen oylamaya katılarak Asya ve Avrupa karmalarında yer alacak favori oyuncularını seçiyor.


21 Aralık 2016 15:12

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin en iyilerini bir araya getiren Spor Toto All-Star 2017, 15 Ocak 2017 tarihinde Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek. Basketbol Süper Ligi’nde yer alan oyuncular arasındaki oylama ise internet üzerinden RedBull desteğiyle başladı. Asya ve Avrupa karmalarında forma giyecek oyuncular oylama sonrasında belli olacak. Her kullanıcının günlük tek oy hakkı bulunuyor.

Parkenin sihirbazlarıyla tanışma fırsatı
All-Star oylama partneri RedBull.com’un desteğiyle devam eden oylamada, oy kullananları “Parkenin Sihirbazları”yla tanışma şansı bekliyor. Seçilen karmalardan birini doğru tahmin eden iki kişi, dilediği takımla tanışma fırsatını bulacak.

2016’da Asya Karması sahadan galip ayrılmıştı
Geçen yıl oylamaya bir milyona yakın basketbolsever katılarak yoğun ilgi göstermişti. Geçen sene Üç Sayı Yarışması’nı Melih Mahmutoğlu, Yetenek Yarışması’nı Berk Uğurlu ve Smaç Yarışması’nı da Furkan Korkmaz kazanmıştı. All-Star maçının galibi ise Avrupa Karması’nı 156-131’le mağlup eden Asya Karması olmuştu.
 

Etiketler: Spor Toto Basketbol Süper Ligi


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