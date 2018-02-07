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Baskında uyuşturucuyu klozete ve sobaya attı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, polislerin baskın yaptığını gören zehir taciri, uyuşturucuyu tuvalete ve sobaya atarak imha etmeye çalıştı.

Baskında uyuşturucuyu klozete ve sobaya attı

07 Şubat 2018 13:14

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eşref Dinçer Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı. Ekipler kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. O anda bir kişinin evde bulunan uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalıştığı görüldü. Uyuşturucunun bir kısmını klozete döken ev sahibesi G.A. kıskıvrak yakalandı. Polis klozetteki uyuşturucuyu elleriyle çıkartarak delil torbasına koydu. Zanlının, polisin kapıyı zorlaması sırasında, uyuşturucunun bir kısmını da sobaya atarak yaktığı iddia edildi. Polis ekipleri o anları kameraya kaydetti. Emniyette sorgusu yapılan G.A. adliyeye sevk edildi. 

Hurşit Topal
 

Etiketler: uyuşturucu

 

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