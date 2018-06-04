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Başkomiser kendisine mukavemet gösteren silahlı şahsı gözaltına aldı

Beyoğlu’nda bir restoranda yemek yiyen başkomiser, "Ne bakıyorsun lan" diyerek kendisine sataşan ve belinde silahı olan şahsa gözaltına aldı.

Başkomiser kendisine mukavemet gösteren silahlı şahsı gözaltına aldı

04 Haziran 2018 20:26

Olay, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli başkomiser yemek yediği esnada restorana gelen iki kişi para bozdurmak istedi. Bu esnada şüpheli hareketler sergileyen şahıslar, yemek yiyen başkomisere "Ne bakıyorsun lan" diyerek laf attı. Bunun üzerine başkomiser sözlü olarak karşılık verdi. Kısa süreli ağız münakaşasının ardından şahsın belinde silah olduğunu fark eden başkomiser, şahsı etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şahıs, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından Kasımpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü. Şahsın karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, başkomiser ile gözaltına alınan zanlı arasındaki tartışma güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olayı anlatan restoran çalışanı Yavuzhan Meriç, “Başkomiserimiz arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyordu. O iki şahıs geldiler ve başkomisere doğru baktılar. Sonra şahıslar, 'ne bakıyorsun lan' diyerek içeriye girdiler. Belindeki silahı gösterdi. Ardından başkomiser de müdahale etti. Şahsın silahını belinden alarak gözaltına aldı” dedi.
Emrah Kuş - Cenk İşver
 

 

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