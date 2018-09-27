Başörtülü kıza saldıran sanığın cezai ehliyeti tam

Maltepe'de lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin sanık Ayhan Almila K.'nin "halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "hakaret" suçlarından 7 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, avukatları ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, İstanbul Adli Tıp Kurulunca hazırlanan raporun dosyaya gönderildiğini belirtti.

SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Raporda Ayhan Almila K.'nin ceza sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı kaydedildi. Sanığın olay tarihinde ceza ehliyetinin tam olduğuna oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Duruşmada söz alan mağdur avukatı, “Bilirkişi raporuna itirazımız yoktur. Genel Kurul kararında oy birliği ile sanığın üzerine atılı suçta cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilmiştir. Atılı suçların tamamıyla oluştuğu kanaatindeyiz” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, soruşturma aşamasında ifadesi alınan ve bizzat olaya ilişkin görgüye dayalı bilgisi olduğu anlaşılan tanık Mehmet Fatih Boğa'nın hazır edilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

“KIYAFETİNDEN DOLAYI ŞİDDETE MARUZ KALDI”

Duruşma öncesinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) adına açıklama yapan avukat Kevser Nur Üyümez, “Lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, geçtiğimiz yıl şubat ayında tercih ettiği kıyafet seçiminden dolayı bindiği minibüste bir kadın tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Fatma Dilara'nın hür iradesiyle karar verdiği kıyafet seçiminden dolayı şiddete maruz kalması ülkemizin geleceği açısından endişe vericidir” dedi.

“BU TARZ SALDIRILAR TOPLUMSAL AÇIDAN TEHLİKELİDİR”

“Genç bireylerin fikir ve kişiliklerinin oluştuğu yaşlarda hürriyet ve özgürlükleriyle ilgili bu tarz saldırılara uğramaları toplumsal açıdan da son derece tehlikelidir” diyen Üyümez, “Biz KADEM olarak, Fatma Dilara'ya işlenen bu nefret suçunun karşısında olduğumuzu ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı, farklı yaşam biçimlerine karşı işlenen her türlü şiddete karşı mücadelemize devam edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe'de lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'in, Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, aynı minibüste yolcu olarak arkada oturan Ayhan Almila K.'nin Yiğit'in kafasındaki saç topuzunu tutarak koltuk demirine vurduğu, başörtüsünü çekip aldığı anlatılmıştı.

İddianamede, Ayhan Almila K.'nin, "halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Gamze Erdemir