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Basra Belediye binası da ateşe verildi

Basra Belediye binası da ateşe verildi
Basra Belediye binası da ateşe verildi

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde tansiyon yükseliyor. Valilik binasını ateşe veren protestocular, bu akşam da belediye binasını ateşe verdi.

Basra’da önceki gün bir göstericinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi ardından başlayan gerginlik tırmanmaya başladı. Dün gece Barsa Valilik binasını ateşe veren göstericiler bu akşam belediye binasını yaktı. Göstericiler ele geçirdikleri vinçle, valilik ve belediye binası çevresindeki beton barikatları kaldırmaya başlarken, yangın söndürmek için gelen itfaiye ekipleri olay yerine yaklaşamadığı bildirildi. 

Yaklaşık 2 aydır, elektrik kesintileri, sağlıklı içme suyunun bulunamaması, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki aksaklıları protesto eden göstericilerin kenti İmar kentine bağlayan anayolu da kapattığı öğrenildi.
Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 2 gün içersinde gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarında 6 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.
Abdulkadir Hacıoğlu 

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