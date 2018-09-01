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Basra’da valilik bahçesi ateşe verildi

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde geçtiğimiz Temmuz ayında işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor.

Basrada valilik bahçesi ateşe verildi

01 Eylül 2018 14:52

Kentte son 1 aydır sağlıklı içme suyunun bulunmaması ve binlerce insanın kirli su ile zehirlenmesi, gösterileri daha da alevlendirdi. Basra Valilik binası önünde toplanan binlerce gösterici, bina kapısı ile bahçesi ve gözetleme kulelerini ateşe verdi. Şiddet olaylarında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

IRAK İNSAN HAKLARI KOMİSERLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Protesto gösterilerinin şiddete dönüşmesi ve güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için şiddete başvurmasının ardından, Irak İnsan Hakları Komiserliğinden olaylarla ilgili açıklama yapıldı. Basra’daki gösterilerde Valilik binası kapısıyla bahçesi ve gözetleme kulelerinin göstericiler tarafından ateşe verildiğini belirten komiserlik, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki kişinin yaralandığını belirtti. Güvenlik güçlerinin kullandığı biber gazı yüzünden birçok göstericinin boğulma tehlikesi yaşadığını ileri süren komiserlik, gösterilerin ardından çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı söyledi.

DİĞER KENTLERDEN YARDIM

Öte yandan kentte 18 bin insanın kirli içme suyu zehirlenmesi haberi üzerine harekete geçen insani kuruluşlar Basra için sağlıklı içme suyu toplama kampanyası başlattı. Yüzlerce araç, Misan, Babil, Necef ve güneydeki diğer kentlerden pet şişeyle su gönderdi.

Abdulkadir Hacıoğlu

 

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