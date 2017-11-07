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Başsavcı kazası davasında kamyon şoförüne 12 yıl hapis

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin öldüğü trafik kazası davasında tutuklu yargılanan kamyon şoförü Uğur Tufan, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başsavcı kazası davasında kamyon şoförüne 12 yıl hapis

07 Kasım 2017 13:20

Denizli'de 10 Mayıs'ta meydana gelen kazada, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı otomobil, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken, Hacıeyüplü mevkiinde Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada Başsavcı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli vefat ederken, koruma polisi Ramazan Uğur ise yaralandı.

Kazanın ardından Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen hazırlık soruşturması tamamlandı. Kamyon şoförü Uğur Tufan ve kamyonun sahibi Zeki Akyol ile şantiye şefi İbrahim Yağız ve şirketin şantiyelerinin sorumlusu Ali Ünlüer hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sonunda mahkeme heyeti tutuklu sanık Uğur Tufan'ı 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Tutuksuz yargılanan diğer üç sanığın ise beraatlerine karar verildi. 

Etiketler: Başsavcı, hapis cezası, kamyon şoförü, kaza

 

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