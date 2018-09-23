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Başsavcı Mehmet Fatih Camgöz'den Sedanur Güzel açıklaması

Başsavcı Mehmet Fatih Camgöz'den Sedanur Güzel açıklaması
Başsavcı Mehmet Fatih Camgöz'den Sedanur Güzel açıklaması

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, kaybolduktan 7 gün sonra cenazesi bulunan Sedanur Güzel ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili açıklama yapan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, ölüm sebebi ve cinsel istismar iddialarının patolojik inceleme sonucu belli olacağını belirtti.

Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda cenaze üzerindeki klasik otopsi işleminin tamamlandığını dikkat çeken Mehmet Fatih Camgöz, “Sedanur Güzel'in cesedinden elde edilen örnekler üzerinde ise patalojik inceleme halen devam etmektedir. Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır. Olayla ilgili mevcut soruşturma gizlilik içinde yürütülmekte olup, yeni verilere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.  

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