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Başsavcı Yılmaz’dan baroya veda ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2017 Yılı Adli yargı yaz kararnamesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ergül Yılmaz, Baro Başkanı Enver Han’ı ziyaret ederek veda etti.

Başsavcı Yılmazdan baroya veda ziyareti

11 Temmuz 2017 12:10

Ziyarette konuşan Başsavcı Ergül Yılmaz, Malatya’da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Görev yaptığım süreç içerisinde baromuzla yakın işbirliği içerisinde çalıştık. Güzel bir görev süresi oldu, çok şükür birbirimizi kırmadık, incitmedik yargının tarafları olarak eşgüdüm içinde hizmet etmeye çalıştık, tüm gayemiz adelet ve hukuktu” diye konuştu.

Baro Başkanı Enver Han ise ziyaretten dolayı Yılmaz’a teşekkür ederek, "Malatya”da başarılı 2 yıl geçirdiler, Denizli”de de başarılar diliyoruz hukukun üstünlüğü tesisi için bir hukuk adamı kimliği ile hareket ediyor kendisini tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. 

Erdal Akbuğa


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