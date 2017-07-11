Başsavcı Yılmaz’dan baroya veda ziyareti

Ziyarette konuşan Başsavcı Ergül Yılmaz, Malatya’da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Görev yaptığım süreç içerisinde baromuzla yakın işbirliği içerisinde çalıştık. Güzel bir görev süresi oldu, çok şükür birbirimizi kırmadık, incitmedik yargının tarafları olarak eşgüdüm içinde hizmet etmeye çalıştık, tüm gayemiz adelet ve hukuktu” diye konuştu.



Baro Başkanı Enver Han ise ziyaretten dolayı Yılmaz’a teşekkür ederek, "Malatya”da başarılı 2 yıl geçirdiler, Denizli”de de başarılar diliyoruz hukukun üstünlüğü tesisi için bir hukuk adamı kimliği ile hareket ediyor kendisini tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Erdal Akbuğa