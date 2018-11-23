Başsavcılıktan anaokulunda çocuğa şiddet uygulandığı iddiasına soruşturma

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Kreş öğretmeni çocuğun ağzını kapatıp susmasını bekledi" başlığı ile verilen haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Etimesgut yargı çevremizde meydana gelen ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmasına başlanılan olayın bazı basın yayın organları ve sosyal medya tarafından yayınlanması sonucu konu ile ilgili kamuoyuna bilgi verilmesi ihtiyacı doğmuştur. Konu ile ilgili başlatılan soruşturmada, görüntülere konu olayın mağdur ve müştekilerinin tespit edilerek ifadelerinin alınması, kamera kayıtlarının geçmişe dönük olarak temin edilip incelenmesi hususunda Etimesgut Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

Abdullah Sarica