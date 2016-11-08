Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, tutuklanan D.A. isimli suça sürüklenen çocuğun suç tarihleri itibariyle 12 yaşını doldurduğu ve üzerine atılı suçlara ilişkin atılı suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olduğun tespit edildiği belirtildi.

D.A.'nın kamu kurumundan hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, açıktan hırsızlık, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş eşya hakkında hırsızlık gibi toplamda 11 suçtan soruşturmasının derdest olarak yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, "Habere konu edilen ilgili suça sürüklenen çocuğun balık çalma eylemine konu soruşturma dosyasının tutuklamaya konu edilen dosya olmadığı, bunlardan 6 dosyanın bir grup olarak kolluk tarafından suça sürüklenen çocuk ile birlikte mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edildiği, habere konu balık çalma eyleminin de bu dosyalar içerisinde değerlendirildiği ve suça sürüklenen çocuğun ifadesi alınması akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakıldığının anlaşıldığı, ancak suça sürüklenen çocuğun bırakılması sonrasındaki tarihlerde işlediği 5 adet benzer eylemleri nedeniyle hazırlanan ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilen dosyaları üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, içeriğindeki suçları en ağır olan ve 12-15 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocuklar için tutuklama yasağı kapsamında bulunmayan soruşturma dosyası üzerinden tutuklamaya sevk edilmesi üzerine Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yasin Erdem