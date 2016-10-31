İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik soruşturma hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Gazetenin 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir kısım şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi (Cumhuriyeti Gazetesi) ve gazetenin imtiyaz sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı yöneticileri hakkında PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir olduklarına, 2 Nisan 2013 tarih ve 2013/4 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olduğuna, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca "FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek" suçlarından bir kısım şüpheliler hakkında 18 Ağustos 2016 tarihinde soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında alınan MASAK, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bilirkişi raporları doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı basın suçları soruşturma bürosunun talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinden şüpheliler hakkında arama ve gözaltı kararı alınmış olup, soruşturma işlemlerine devam edilmektedir"

Başak Akbulut