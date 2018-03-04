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Bastığı sahte paralarla alışveriş yapan şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinde, renkli yazıcıyla evinde bastığı sahte paralarla pazarda alışveriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bastığı sahte paralarla alışveriş yapan şüpheli tutuklandı

04 Mart 2018 16:33

Edinilen bilgiye göre; Datça ilçe merkezinde kurulan semt pazarlarında son 1 hafta içerisinde 20 TL’lik sahte banknotlarla alıveriş yapıldığı yönünde gelen şikayetleri değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazaryerinde bulunan iş yeri kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin eşkalini belirleyen polis ekipleri, esnaf ve pazarcıları uyardı.

Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, dün kurulan Cumartesi pazarında şüpheliyi yaya olarak dolaşırken tespit etti. Şüpheli S.K’yı evine kadar takip eden polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelinin evinde yaptığı aramada sahte para basımında kullanılan 1 adet renkli yazıcı, 126 adet piyasaya sürülmeye hazır 20 TL’lik sahte banknot, 355 adet sahte para basımında kullanılan kağıt ele geçirdi.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli S.K,, adli makamlara sevk edildi. Yapılan sorgusunda hırsızlık başta olmak üzere 3 ayrı suçtan arama kaydı olduğu anlaşılan S.K., tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Mehmet Ölmez
 

 

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