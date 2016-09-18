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Bataklığa saplanan köpeğe dev kurtarma operasyonu

Bursa'da göletin yanındaki çamura saplanan köpek, NAK, AKUT ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Bataklığa saplanan köpeğe dev kurtarma operasyonu

18 Eylül 2016 08:34

Edinilen bilgiye göre, Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Göleti civarında bir köpeğin gölet içerisinde mahsur kaldığını gören vatandaşlardurumu arama kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Bursa Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, olay yerine vardıklarında tamamen çamura saplanan köpeği kurtarmak için botla gölete açıldı. 3 saat süren operasyonun ardından köpeği ip ile bağlayıp bota çeken ekipler köpeğin hareket edemediğini fark etti. Bunun üzerine köpek Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri görevlilerine teslim edildi.

 

Enver Fatih Tıkır


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