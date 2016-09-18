Edinilen bilgiye göre, Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Göleti civarında bir köpeğin gölet içerisinde mahsur kaldığını gören vatandaşlardurumu arama kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Bursa Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, olay yerine vardıklarında tamamen çamura saplanan köpeği kurtarmak için botla gölete açıldı. 3 saat süren operasyonun ardından köpeği ip ile bağlayıp bota çeken ekipler köpeğin hareket edemediğini fark etti. Bunun üzerine köpek Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri görevlilerine teslim edildi.

Enver Fatih Tıkır