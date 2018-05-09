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Bataklıkta boğulan çocuktan acı haber

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde arkadaşları ile girdikleri gölette boğulan Suriye uyruklu Hasan Necar, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Bataklıkta boğulan çocuktan acı haber

09 Mayıs 2018 18:35

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi’nde bulunan ve sonradan oluşan gölete 3 arkadaşı ile yüzmeye giren 14 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan Necar, 3 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Hasan Neccar, girdiği gölette sarkıtılan ipe bağlanarak çıkarılmıştı. Hastaneye götürülen 13 yaşındaki Necar, 3 gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti. Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Hasan Necar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi  

 

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