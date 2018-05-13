Batalla: "Böyle veda etmek güzel oldu"

Süper Lig’in 33. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında yeşil-beyazlı forma ile Bursa’daki son maçına çıkan Arjantinli yıldız Batalla, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisi için duygu dolu bir gün olduğunu dile getiren Batalla, “Taraftarın önünde böyle bir maç oynamak çok güzeldi. Kariyerimin yarısını geçirdiğim kulübe böyle veda etmek güzel oldu. Duygularımı anlatmakta güçlük çekiyorum. Kendimi hala futbolcu olarak görüyorum. 1 yıl daha ülkemde oynamayı düşünüyorum. Futbol benim tutkum. Futbola aşığım. Başka bir şey yaparken kendimi hayal edemiyorum. Bursaspor’da da çalışmak isterim” dedi.

“Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum”



Bugün taraftarın kendisine ilgisinin inanılmaz olduğunu ifade eden Batalla, “Bu yılın son senem olduğunu düşünüyorum. Geçen seneden beri maçlardan sonra artık zorlanıyordum. Bu sezon da 30 maç oynadım. Artık desteğimi başka yollardan, dışarıdan sürdürmek istiyorum. Ben pozitif bir insanım. 8 senede çok iyi şeyler de kötü şeyler de gördüm. Bu kulüpte herkes bir araya gelip kendine düşen görevi yapmalı. Bütün Bursalıların da temennisi budur diye düşünüyorum. Mustafa hoca isterse Gençlerbirliği maçında da oynayabilirim. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kelimeleri seçemiyorum” dedi.

Türkiye’de bulunduğu sürece Türkçe öğrenmek konusunda sıkıntı çektiğini ifade eden Arjantinli yıldız, "Öz eleştiri yapmam lazım. 8 yıl çok fazla. Sadece ‘çok teşekkürler’ diyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.

Basın toplantısının ardından Batalla, medya mensupları ile toplu fotoğraf çektirdi.