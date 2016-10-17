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Batalla: 'Bu kadar oynayacağımı düşünemezdim'

Bursaspor'un Arjantinli oyuncusu Batalla, dün oynanan Osmanlıspor maçında kulüp tarihinde en çok forma giyen yabancı unvanını elde etmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kulübe ilk girdiğim gün bu kadar karşılaşma oynayabileceğimi düşünemezdim. Böyle bir rekoru ele geçirebildiysem çok mutluyum ama eminim çok daha fazla karşılaşmada forma giyebilirim Bursaspor adına. Keyif aldığım ve dünyada en sevdiğim yerdeyim şu anda" dedi.

Batalla: Bu kadar oynayacağımı düşünemezdim

17 Ekim 2016 14:01

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün sahasında Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Bursaspor'da Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla, 193. resmi maçına çıkarak kulüp tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanına sahip oldu. Karşılaşmayı değerlendiren Batalla, "Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Osmanlıspor iyi bir takım. 1 puanın bu maç için iyi olduğunu düşünüyorum. Oyunumuzun üstüne koyacağımızın farkındayız. İyi yerlere gelmek istiyorsak takımdaki herkese ihtiyacımız olacak" dedi.

"Harun gerçekten harika bir sezon geçiriyor"
Kaleci Harun Tekin'in harika bir sezon geçirdiğine dikkat çeken yıldız isim, "Harun gerçekten harika bir sezon geçiriyor. Onun adına seviniyorum. Çünkü her gün ne kadar çalıştığını ne kadar alçak gönüllü olduğunu görebiliyorum. Umarım böyle olmaya devam eder. Çünkü ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Dünyada en sevdiğim yerdeyim"
Kulüpte en çok forma giyen yabancı oyuncu olma unvanını elde etmesine ilişkin ise Batalla, şöyle konuştu:
"Kulübe ilk girdiğim gün bu kadar karşılaşma oynayabileceğimi düşünemezdim. Çok iyi niyetlerle, çok çalışmak için ve hayaller kurarak geldim Bursaspor'a. Bugün de böyle bir rekoru ele geçirebildiysem çok mutluyum ama eminim çok daha fazla karşılaşmada forma giyebilirim Bursaspor adına. Keyif aldığım ve dünyada en sevdiğim yerdeyim şu anda. Bunun da gündelik hayatımda tadını çıkarmaya çalışıyorum." 

Mesut Alan

Etiketler: batalla, Bursaspor


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