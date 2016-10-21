Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bugün öğle saatlerinde THY’e ait özel uçakla Yenişehir Havaalanı’ndan Alanya’ya gidecek olan Bursaspor kafilesinde sakatlıkları geçmeyen Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, Furkan Özçal, Emre Taşdemir ve Sane’nin yanı sıra, golcü oyuncular Sercan Yıldırım ile Tomas Necid yer almadı.

Batalla riske edilmeyecek

Osmanlıspor karşılaşmasında sol kasığına darbe aldığı için ağrıları artan ve antrenmanlarda takımdan ayrı olarak çalışan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla'nın çekilen MR'ında sol kasığında 1. derece yırtık tespit edildiği öğrenildi. Yıldız ismin tedaviye karşılık vermesine rağmen ağrıları sebebiyle yarınki mücadelede riske edilmek istenmediği için kadroya alınmadığı bildirildi.

