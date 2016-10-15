

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında yarın sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da Arjantinli yıldızı Pablo Batalla için bu karşılaşma büyük bir önem taşıyor. Ligin 6. haftasındaki Gaziantepspor karşılaşmasında Bursaspor kariyerindeki 192. resmi maçına çıkarak, Ivko Gançev ile birlikte Bursaspor’da en çok forma giyen yabancı oyuncu olmayı başaran Batalla, yarın oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında forma giymesi halinde ise bu unvanın tek sahibi olacak.

Gançev'in unvanına ortak oldu

1992-1993 sezonunda Bursaspor'a transfer olan Bulgar kaleci Ivko Gançev, 1998-1999 sezonuna kadar 175 lig, 11 Türkiye Kupası ve 6 İntertoto Kupası olmak üzere toplamda 192 resmi maça çıkmıştı. Yeşil-beyazlıların tarihindeki en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduran Gançev'in bu unvanına Gaziantepspor maçında Batalla da ortak olmuştu.

192 maçta 58 gol

2009-2010 sezonunda transfer olan Arjantinli yıldız Batalla, 162 Süper Lig, 16 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 3 Şampiyonlar Ligi ve 10 UEFA Avrupa Ligi maçı da dahil olmak üzere toplamda ise 192 resmi maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 58 kez gol sevinci yaşadı.

Mesut Alan