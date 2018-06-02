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Batalla sessiz sedasız Türkiye’den ayrıldı

Bursaspor’daki sözleşmesi biten ve takıma veda eden Arjantinli yıldız Pablo Batalla, sabah saatlerinde sessiz sedasız Türkiye’den ayrılarak ülkesine gitti.

Batalla sessiz sedasız Türkiyeden ayrıldı

02 Haziran 2018 13:07

Geçen sezon Süper Lig’in 33. haftasındaki Trabzonspor maçıyla taraftarına veda eden, son hafta Başkent’te Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada ise yeşil-beyazlı formayla son maçına çıkan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, ligin sona ermesiyle eşiyle birlikte tatile çıkmıştı. 

Daha sonra yeniden Bursa’ya dönen Batalla, sabah saatlerinde Atatürk Havaalanı’ndan 09.40 uçağıyla eşiyle birlikte Türkiye’den ayrılarak ülkesine gitti. Yıldız ismi, Türkiye’deki yakın arkadaşı ve kulübün eski tercümanlarından Volkan Çay uğurladı. 

Bursaspor kariyerinde 250 resmi maça çıkan Batalla, 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor’un en golcü iki oyuncusundan biri olmuştu.


Mesut Alan

 

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