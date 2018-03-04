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Batalla takdir topluyor

Bursaspor’da son senesini geçiren 34 yaşındaki Arjantinli yıldız Pablo Batalla, takımda skora en çok katkı sağlayan isim konumunda yer alıyor.

Batalla takdir topluyor

04 Mart 2018 12:22

Yaşına rağmen birçok maçta sahanın en çok koşan ismi olan yıldız krampon, futbolseverlerden de takdir topluyor.

Spor Toto Süper Lig’de son oynadığı Kayserispor maçında aldığı 3 puanla 9 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Bursaspor’da, Arjantinli yıldız Pablo Batalla, atılan tek golün asistini yapan isim olmuştu.

34 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4 gol, 5 asitlik performans sergileyerek toplam 9 gole katkı sağladı. Takımda skora en çok katkı sağlayan isim olan Batalla, Kayserispor mücadelesinde de 11,5 kilometre koşarak sahada forma giyen tüm oyunculardan daha fazla mesafe mesafe kat etti. Yıldız oyuncu, bu sezon birçok maçta takımın en çok mesafe kat eden oyuncusu olmuştu.

Bursaspor’daki son sezonu 

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Batalla, ülkesine dönerek futbol kariyerini arkadaşlarıyla birlikte amatör bir takımda oynayarak noktalamak istediğini açıklamıştı. Son sezonunu geçirdiği Bursaspor’da, şimdiye kadar toplam 241 resmi maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 67 gol, 77 asistlik performans sergiledi.  

Mesut Alan
 

 

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