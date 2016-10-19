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Batalla takımdan ayrı çalıştı

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Batalla, takımdan ayrı çalıştı.

Batalla takımdan ayrı çalıştı

19 Ekim 2016 13:09

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve stretching çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 pas ve pres çalışması yapılırken, son bölümde ise minyatür kalede taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Öte yandan antrenmanı izlemeye gelen özel bir kolejin öğrencileri, Bursaspor için besteledikleri marşı futbolcularla birlikte söyledi.

Batalla takımdan ayrı çalıştı
Sol kasık adelesinde zorlanma meydana gelen Batalla takımdan ayrı çalışırken, dünkü antrenmana tedbir amaçlı çıkarılmayan Harun Tekin ise takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sağ kasık adalesinde gerilme olan Faty de takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bursaspor, yarın saat 16.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. 

Mesut Alan

Etiketler: batalla, Bursaspor


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