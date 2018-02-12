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Batalla takımla çalışmalara başladı

Bursaspor’da son 3 maçta sakatlığı sebebiyle sahada yer alamayan Arjantinli yıldız Pablo Batalla, sakatlığının iyileşmesinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Batalla takımla çalışmalara başladı

12 Şubat 2018 13:05

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Bursasporlu futbolcular, daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynadı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Batalla takımla çalıştı

Dün oynanan TM Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular, düz koşuların ardından antrenmana kondisyon salonunda devam etti. Sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir kondisyoner Giovanni Melchiore eşliğinde çalışırken, sakatlığı iyileşen Pablo Batalla takımla çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler: batalla

 

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