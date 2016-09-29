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Batalla tarihe geçmek için gün sayıyor

Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Batalla, ligin 6. haftasında oynanacak Gaziantepspor maçında forma giymesi halinde yeşil-beyazlı kulübün tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanına ortak olacak.

Batalla tarihe geçmek için gün sayıyor

29 Eylül 2016 10:19

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, bu karşılaşmada forma giymesi halinde tarihe geçecek.

Gançev 192 maçta forma giydi
1992-1993 sezonunda Bursaspor’a transfer olan Bulgar kaleci Ivko Gançev, 1998-1999 sezonuna kadar 175 lig, 11 Türkiye Kupası ve 6 İntertoto Kupası olmak üzere toplamda 192 resmi maça çıkmıştı. Yeşil-beyazlıların tarihindeki en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduran Gançev’in bu unvanına Batalla da ortak olmaya hazırlanıyor.

Batalla unvana ortak olmaya hazırlanıyor
2009-2010 sezonunda transfer olan Arjantinli yıldız Batalla ise 161 lig, 16 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 3 Şampiyonlar Ligi ve 10 UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere toplamda 191 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız, ligin 6. haftasında oynanacak Gaziantepspor karşılaşmasında forma giymesi halinde ise Gançev ile birlikte Bursaspor tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını taşıyacak. Yıldız isim, 7. haftada Timsah Arena’da oynanacak Osmanlıspor maçında görev alması halinde ise bu unvanın tek sahibi olacak.

191 maçta 57 gol, 67 asist
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, forma giydiği 191 resmi maçta rakip fileleri 57 kez havalandırırken, 67 golün de asistini yaptı. Bursaspor tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını da elinde bulunduran yıldız isim ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde yeşil-beyazlı takımın ilk golünü atan isim olmayı da başarmıştı. 

Mesut Alan

Etiketler: batalla, Bursaspor


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