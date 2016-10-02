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Batalla tarihe geçti

Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, dün oynanan Gaziantepspor maçıyla birlikte yeşil-beyazlı formayı 192 kez terleterek, Ivko Gançev ile birlikte Bursaspor’da en çok forma giyen yabancı oyuncu olmayı başardı.

Batalla tarihe geçti

02 Ekim 2016 15:17

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında dün deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan yeşil-beyazlılarda, Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla, takımının ilk golünü kaydederek ligdeki gol sayısını da 4’e yükseltti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ayrıca, yeşil-beyazlı kulübün tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanına da ortak oldu.

Gançev’in unvanına ortak oldu
1992-1993 sezonunda Bursaspor’a transfer olan Bulgar kaleci Ivko Gançev, 1998-1999 sezonuna kadar 175 lig, 11 Türkiye Kupası ve 6 İntertoto Kupası olmak üzere toplamda 192 resmi maça çıkmıştı. Yeşil-beyazlıların tarihindeki en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduran Gançev’in bu unvanına Batalla da ortak oldu.

192 maçta 58 gol
2009-2010 sezonunda transfer olan Arjantinli yıldız Batalla, dün oynanan maçla birlikte ligde 162. karşılaşmasına çıkmış oldu. 16 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 3 Şampiyonlar Ligi ve 10 UEFA Avrupa Ligi maçı da dahil olmak üzere toplamda ise 192 resmi maça çıkan Batalla, Gançev ile birlikte Bursaspor tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını aldı. Yıldız isim, bu maçlarda 58 kez gol sevinci yaşadı.

Batalla, 7. haftada Timsah Arena’da oynanacak Osmanlıspor maçında görev alması halinde ise bu unvanın tek sahibi olacak. 

Mesut Alan

Etiketler: batalla, Bursaspor


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